الإثنين 20 مايو 2024
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حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

جريدة الدستور

كشف مصدر أمني عن تفاصيل حادث السير الذي تعرض له الفنان عباس أبوالحسن، حيث صدم بسيارته سيدتين أثناء عبورهما الطريق في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تبين من الفحص إصابة الفنان عباس أبوالحسن بإصابات طفيفة، موضحًا أن حالته الصحية مستقرة، وتم إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة له.

وأفاد بأن السيدتين أصيبتا بكسور غير مضاعفة، وكدمات شديدة وجروح وسحجات مختلفة في أنحاء الجس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يتم الاستعلام عن حالتهما.

وكشف المصدر عن أنه تمت إجراءات المعاينات اللازمة للحادث، عقب نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتمت إزالة آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة، وقد تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

 

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد قامت بضبط الفنان عباس أبوالحسن، عقب اصطدامه بسيدتين أثناء عبور الطريق بمدينة الشيخ زايد،  والتسبب في إصابتهما.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينات وجمع التحريات إجراء الفحص اللازم، حيث كشفت المعاينات اصطدام سيارة ملاكى يقودها الفنان عباس أبوالحسن بسيدتين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على الفنان عباس أبوالحسن، وسيارته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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