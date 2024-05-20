الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

الفنان عباس أبوالحسن
الفنان عباس أبوالحسن

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على الفنان عباس أبو الحسن لاتهامه بالاصطدام بسيدتين في منطقة الشيخ زايد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد ووقع مصابين وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

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بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة أن السيارة ملك الفنان عباس أبو الحسن وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهم الطريق في الشيخ زايد وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.

الفنان عباس أبو الحسن الشيخ زايد حادث دهس سيدتين مديرية أمن الجيزة

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