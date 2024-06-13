عاجل.. عقب اغتيال قيادي في صفوفه.."حزب الله" ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 12 يونيو 2024، وفقا للآتي": «



- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):



1- الساعة 09:30: استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.



2- الساعة 09:30: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.



3- الساعة 10:30: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.



4- الساعة 12:15: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة.



5- تصدي وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية‏ لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية عبر إطلاق صاروخ أرض - جو باتجاهها مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الاجواء ‏اللبنانية على الفور.



6- استهداف أماكن ‌‏تموضع واستقرار ضباط ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، وجنودها عبر هجوم جوي ‌‏بسرب من المسيّرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة، في إطار الرد على الإعتداء ‌‏والإغتيال ‌‌‏الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



-القطاع الغربي (جنوبي لبنان):



1- استهداف مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



2- استهداف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



3- استهداف المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



4- استهداف مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



5- الساعة 10:35: استهداف موقع راميا بالقذائف المدفعية.



6- الساعة 10:35 استهداف موقع الراهب بالقذائف المدفعية.



7- استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



8- الساعة 14:15:‏ بعد مراقبة ومتابعة لقوّات ‏العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند رصد تحرّك الجنود بداخله، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة.‏



9- الساعة ‎:17:00 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ‏خربة ماعر وانتشارًا لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



10- الساعة 17:05: استهداف موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال ‌‌‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.



11- الساعة 17:30: استهداف موقع حانيتا بقذائف المدفعية ‏وإصابته إصابة مباشرة.



12- الساعة 17:35: استهداف موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.



13- الساعة 17:40: استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال ‌‌‌‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين».



ويعتبر يوم الأربعاء هو الأكثر عنفا من ناحية العمليات العسكرية التي نفذها "حزب الله" باتجاه المواقع الإسرائيلية الاستراتيجية والتجسسية كمًا ونوعا، بحيث تم إطلاق مئات الصواريخ من نوع "الكاتيوشا" والموجهة باتجاه المواقع الإسرائيلية، وذلك ردا على اغتيال إسرائيل للقائد العسكري البارز في الحزب طالب عبد الله، وعدد من المقاتلين، في غارة جوية استهدفت منزلا مأهولا في عمق الجنوب اللبناني.



وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى اندلاع الحرائق في مناطق عدة من شمال إسرائيل جراء هذه الصواريخ.



