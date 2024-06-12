الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أبرز التعديلات التي أدخلتها حركة حماس على مقترح الهدنة الإسرائيلي الأمريكي، بعد إرسال الرد أمس الثلاثاء إلى الوسطاء في مصر وقطر، والتي تتضمن بعضها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور صلاح الدين على طول الحدود بين مصر وغزة، ووضع جدول زمني محدث لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

تفاصيل مقترح الهدنة وتعديلات حماس على الصفقة.. هل تقترب غزة من إنهاء الحرب؟

وأضافت الصحيفة أن هذه التعديلات كشف عنه مسؤول إحدى الدول الوسيطة، والتي يبدو أنها ستكون قيد الدراسة خلال الأيام المقبلة بين مصر وقطر والولايات المتحدة.

قدمت إسرائيل أحدث مقترحاتها بشأن صفقة المحتجزين في أواخر الشهر الماضي، حيث بدا أنها الفرصة الأخيرة لتأمين صفقة بعد جولات متكررة من المفاوضات الفاشلة منذ التوصل إلى الاتفاق الأخير في نوفمبر، والذي شهد هدنة لمدة أسبوع ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح 105 من بين 251 محتجزاً.

وشهدت الأشهر التي تلت ذلك تساقطا للتقارير عن المحتجزين الذين قتلوا في غزة، مع تأكيد إسرائيل أن ما يقرب من ثلث المحتجزين المتبقين البالغ عددهم 120 شخصا لم يعودوا على قيد الحياة.

وأضافت الصحيفة أنه سعيًا لتجنب مصير الجولات السابقة، غيّر الرئيس الأميركي جو بايدن استراتيجيته، حيث ألقى خطابًا في 31 مايو، كشف فيه عن العناصر الأساسية للاقتراح الإسرائيلي ودعا حماس إلى قبوله.

وتابعت أن الأيام الـ 12 التي تلت الخطاب شهدت قيام مسؤولين أمريكيين بإلقاء نظرة متكررة على حماس باعتبارها الطرف الذي يمنع وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن العرض الإسرائيلي كان مطابقًا تقريبًا للعرض الذي قدمته الحركة في الجولة السابقة، وجادلوا بأنه ليس لديها أي سبب لعدم قبوله إذا كانت تهتم حقًا بمصالح الفلسطينيين.

وكان خطاب بايدن يهدف أيضًا إلى إجبار نتنياهو على الوقوف وراء الاقتراح الذي قدمه فريقه المفاوض قبل أيام، ووافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العرض لكنه تجنب الكشف عن تفاصيله الدقيقة، خوفا من رد فعل عنيف من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، وقد تحققت هذه المخاوف، حيث هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت لاحق بإسقاط الحكومة إذا مضى نتنياهو قدما في الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سعى إلى الخروج من المأزق، وأصر على أن الاقتراح الإسرائيلي سيسمح لها بإكمال هدفها الحربي المتمثل في تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكمية.

لكن يوم الاثنين، نشرت القناة 12 العبرية، ما قالت إنه الاقتراح الإسرائيلي، والذي يتضمن على ما يبدو التزاما إسرائيليا بإنهاء الحرب حتى قبل إطلاق سراح جميع المحتجزين مع السماح لحماس بالبقاء قوة حاكمة في غزة، ووصف مكتب نتنياهو القصة بأنها كذبة تامة.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في الجولات السابقة تتلخص في إصرار إسرائيل على القدرة على استئناف القتال بعد إطلاق سراح المحتجزين، ورفض حماس إطلاق سراح أولئك الذين احتجازهم ما لم تلتزم إسرائيل مقدمًا بوقف دائم لإطلاق النار.

وفي محاولة لسد هذا الانقسام، ينص البند 14 من الاقتراح الإسرائيلي على أنه خلال المرحلة الأولى، سيطلق الطرفان محادثات حول شروط المرحلة الثانية – وقف دائم لإطلاق النار – والتي يهدفان إلى اختتامها بحلول نهاية الأسبوع الخامس من الهدنة الأولية.

إذا لم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق خلال الوقت المحدد، فمن الممكن تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، طالما استمرت المحادثات بشأن شروط المرحلة الثانية.

وسعى المسؤولون الأمريكيون في الشهر الماضي إلى التمييز بين هدف إسرائيل المتمثل في تفكيك حماس وما تعتبره هدفا أكثر واقعية يتمثل في القضاء على تهديد حماس.