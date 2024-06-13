الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن: حماس اقترحت تعديلات على مقترح بايدن بشأن هدنة غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن حركة حماس اقترحت تعديلات على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بلينكن ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، نقلته قناة "الجزيرة".

ووصل الوزير الأمريكي إلى قطر قادما من الأردن، في محطته الأخيرة ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت أيضا مصر وإسرائيل.

وأوضح بلينكن أن التعديلات التي اقترحتها حماس "بعضها قابل للتطبيق".

وأضاف أن بلاده "ستواصل العمل مع الوسطاء لسد الفجوات" في سبيل التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل، لتحقيق وقف تام لإطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن "أسرع الطرق وأنجعها لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو التوصل لإطلاق النار في غزة".

وتابع: "لا نريد أن نرى تغييرات أساسية على الصفقة المطروحة ولكننا نريد جسر الهوة بين الطرفين".

وأردف: "سنرى إن كان بالإمكان جسر الهوة بين أطراف الصراع وعلى حماس أن تقرر"، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة القطرية.

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