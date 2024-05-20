هل يقود احتفال لاعبى الزمالك بـ"الشماريخ" إلى السجن؟

تصدرت صور لاعبي نادي الزمالك أمس الأحد، مواقع التواصل الاجتماعي أثناء احتفالهم بالشماريخ في استاد القاهرة عقب الفوز بنهائي بطولة الكونفيدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه: "قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 لاعبين من فريق نادي الزمالك لإلقائهم شماريخ على مدرجات الجماهير وأرض الملعب باستاد القاهرة الدولي عقب نهاية مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية".

وظهر في الصور المتداولة كل من نجوم الفريق أحمد سيد زيزو، ونبيل عماد دونجا، وسيد عبدالله نيمار، ومصطفى شلبي، و2 آخرين ممن احتفلوا بهذه الطريقة المخالفة لتعليمات هيئة استاد القاهرة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحددت هيئة استاد القاهرة بعض التعليمات للجمهور المقرر حضوره بمنع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه ومنع الشماريخ والألعاب النارية ومنع الليزر ومواد المسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات" والعبوات الزجاجية والأدوات الحادة ومخالفة هذه الممنوعات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وشرح المستشار علي فايز المحامي العقوبات التي يواجهها لاعبو الزمالك طبقًا لقانون الرياضة والتي تكون بالحبس أو الغرامة، وقال إن قانون الرياضة نص في مادته 87 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشآة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضي وهو حائز أو محرز أو متعاط مسكرًا أو مخدرًا أو حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

وأضاف أن اصطحاب شماريخ داخل الملاعب يعرض للحبس أو الغرامة وفي حالة وجود عقوبة أشد يتم تطبيقها وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات.

وأضاف أنه طبقًا للمادة 88 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيًا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى الموت يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

احتفال جماهير الزمالك

احتفال جماهير الزمالك

احتفال جماهير الزمالك

احتفال جماهير الزمالك