الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 وجبات غذائية لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يمر طلاب الثانوية العامة بتغييرات جسدية كبيرة في فترة الامتحانات؛ لذلك فإنهم  بحاجة إلى تغذية إضافية لتغذية هذه التغيرات الجسدية، مما يعني أنهم بحاجة إلى تناول طعام صحي.

ما هو الغذاء الصحي لطلاب الثانوية العامة؟

  • يشمل الغذاء الصحي للطلاب والأطفال في سن ما قبل المراهقة والمراهقة مجموعة واسعة من الأطعمة الطازجة من  المجموعات الغذائية الخمس:
  • الخضار والبقوليات.
  • فاكهة.
  • الحبوب والأطعمة الحبوبية.
  • بدائل الألبان والألبان.
  • اللحوم وبدائل اللحوم.

تحتوي كل مجموعة غذائية على  عناصر غذائية مختلفة، والتي يحتاجها جسم الشخص لينمو ويعمل بشكل صحيح، ولهذا السبب نحتاج إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية الخمس.

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الفواكه والخضروات والبقوليات

تمنح الفواكه والخضروات والبقوليات طفلك الطاقة والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والماء، حيثُ تساعد هذه العناصر الغذائية على حماية الشخص من الأمراض في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

الحبوب والأطعمة الحبوبية

تشمل الحبوب وأطعمة الحبوب الخبز والتورتيلا والخبز المسطح والمكرونة وحبوب الإفطار والأرز والذرة وعصيدة من دقيق الذرة والشوفان والشعير، وتمنح هذه الأطعمة الشخص الطاقة التي يحتاجها للنمو والتطور والتعلم.

الألبان وبدائله

منتجات الألبان الرئيسية هي  الحليب والجبن والزبادي، هذه الأطعمة هي مصادر جيدة للكالسيوم والبروتين، حيث يحتاج الشخص إلى المزيد من الكالسيوم لمساعدته على الوصول إلى ذروة كتلة العظام وبناء عظام قوية مدى الحياة. 

اللحوم وبدائل اللحوم

تشمل اللحوم  لحم البقر قليل الدهن ولحم العجل ولحم الضأن ولحم الماعز والدجاج والديك الرومي والأسماك، بينما وتشمل بدائل اللحوم البيض والفاصوليا والعدس والحمص والفلافل والتوفو والمكسرات.

كل هذه الأطعمة غنية بالبروتين ومهمة لنمو الشخص وتطور عضلاته، خاصة خلال فترة البلوغ، وتحتوي هذه الأطعمة الغنية بالبروتين أيضًا على فيتامينات ومعادن مفيدة مثل الحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها أهمية خاصة خلال فترة المراهقة.

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