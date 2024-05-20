الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

مظاهرات اسرائيل
مظاهرات اسرائيل

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل، إن عشرات المحتجين على حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أغلقوا طريقا رئيسيا في القدس. 

وفي سياق آخر، وصف بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية برفع أوامر اعتقاله بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس، بأنه "غضب سياسي".

وفي حديثه يوم الاثنين خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب الليكود، قال نتنياهو إن الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "لن يردعنا".

وأضاف: “سنواصل الحرب حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس”، وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع"، حسبما قال خان لكريستيان أمانبور على شبكة سي ان ان. 


المحكمة الجنائية الدولية تأمر باعتقال بحق قادة حماس ونتنياهو

 

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يائير لابيد: حكومة نتنياهو كارثة على إسرائيل ويطالب بسحب الثقة منه

وتقدمت المحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

جرائم حرب الحرب في غزة نتنياهو العدل الدولية رئيس الوزراء الاسرائلي

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عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

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