الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

مسرح ستوديو ناصيبيان

سعدت للغاية عندما تلقيت رسالة على جوالى بإعادة افتتاح «مسرح ستوديو ناصيبيان»، بعد مرور عامين على الحريق المروِّع الذى التهم المكان تمامًا. ومبعث سعادتى هو أهمية عودة الروح من جديد لأحد أهم المواقع الفنية التى لعبت دورًا تاريخيًا ومجتمعيًا فى تطور الحركة الفنية فى مصر.

ويرجع إنشاء «ستوديو ناصيبيان» إلى الثلاثينيات من القرن العشرين. ويعود الاسم إلى المصور ناصيبيان، ويشير إلى الدور البارز الذى لعبه أرمن مصر فى تطور الفن فى مصر. وفى هذا الاستوديو تم تصوير العشرات من أهم الأفلام السينمائية المصرية، فضلًا عن الطبع والتحميض وتقديم الخدمات الإشرافية والإنتاجية للعديد من الأفلام الأخرى. وفوق أرض «ستوديو ومعمل ناصيبيان» يقع هذا الفضاء المسرحى «مسرح ستوديو ناصيبيان» فى منطقة الفجالة التاريخية، التى كانت أحد أهم أحياء القاهرة.

كانت مساحة المسرح نحو مائتين وعشرين مترًا مربعًا، تضم خشبة المسرح، وغرف تغيير الملابس، فضلًا عن المدرج المحتوى على مقاعد الجمهور، الذى تصل سعته القصوى إلى نحو مائتى متفرج. وانتقلت ملكية الاستوديو والمسرح إلى جزويت «اليسوعيين» القاهرة، وأصبح جزءًا من جمعية النهضة العلمية والثقافية التى تأسست فى القاهرة فى عام ١٩٩٨ بمبادرة من الرئيس الإقليمى لجزويت الشرق الأدنى والمغرب العربى، من أجل دخول الجزويت ميدان لغة الصورة عن طريق إنتاج أفلام هادفة للشباب، وحتى يكون للرهبنة اليسوعية دور مهم فى هذا المجال، على نسق الدور الذى لعبته المطبعة الكاثوليكية ودار نشرها المشرق، فى دعم النشر للثقافة العربية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور المهم والمحورى الذى لعبه المُتَنيِّح الأب اليسوعى «الصعيدى الشهم» وليم سيدهم، حيث أصبحت الجمعية على يديه، وبفضل من التف حوله من الشباب، أحد أهم المراكز الفنية والثقافية، ليس فقط فى القاهرة، وإنما فى مصر بأكملها.

ونتيجة ذلك برزت جمعية النهضة فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة بصفتها إحدى الجمعيات الأفضل ممارسة لأنشطتها المجتمعية.

وبالفعل تتعدد أنشطة الجمعية بشكل كبير، فهى تضم أربع مدارس ثقافية وفنية، هى: مدرسة السينما بالقاهرة والصعيد، مدرسة المسرح الاجتماعى «ناس»، مدرسة الرسوم المتحركة، ومدرسة العلوم الإنسانية. كما تُصدِر الجمعية مجلة «الفيلم»، ذات الملفات المتميزة.

من هنا علينا أن نحتفى بإعادة افتتاح مسرح «ستوديو ناصيبيان»، الأسبوع المقبل، حيث يتزامن هذا الافتتاح الجديد مع ذكرى مرور ٢٥ عامًا على تأسيس جمعية النهضة، فضلًا عن مرور الذكرى الأولى لرحيل الأب وليم سيدهم اليسوعى، مؤسس الجمعية.

تحية لإحدى أهم مؤسسات المجتمع المدنى الثقافى فى مصر.

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