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اقتصاد

هل البنوك إجازة الأحد المقبل 28-4-2024؟

البنوك
البنوك

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والاعمال خلال الساعات القليلة الماضية، هل البنوك إجازة الأحد القادم؟ لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.

هل البنوك إجازة الأحد القادم

زادت عمليات البحث  عن مواعيد عمل البنوك بعد عطلة الاحتفالات بذكرى عيد تحرير سيناء وعدد ساعات العمل اليومية وموعد غلق البنوك.

موعد عودة العمل بالبنوك 

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد فتح البنوك بعد إجازة عيد تحرير سيناء، والخدمات المصرفية بالبنوك.

هل البنوك إجازة الأحد القادم

قرر البنك المركزي المصري استأنف العمل صباح يوم الأحد القادم 28 أبريل 2024 بعد إجازة تستمر 3 أيام، شملت العطلة الأسبوعية وعيد تحرير سيناء.

كان البنك المركزي قد قرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر الخميس الماضي الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

موعد إجازة البنوك في شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.


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