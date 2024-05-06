الإثنين 06 مايو 2024
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محطة تل أبيب

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

جريدة الدستور

اندلعت اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمتظاهرين الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، وذلك خلال احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة، للإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتظاهر مئات الإسرائيليين من عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، في شوارع الأراضي المحتلة "إسرائيل" للمطالبة بإتمام صفقة تبادل للأسرى والرهائن.
وأغلق عائلات الأسرى الإسرائيليين شوارع تل أبيب والقدس وبئرالسبع لمطالبة الحكومة بالموافقة على صفقة التبادل.

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