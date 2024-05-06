الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عملية 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "لم يكن لهذه العملية أهداف لا تخدم القضية الفلسطينية ولا قطاع غزة بقدر ما كان بها بعد انتقامي لأشخاص وعلى رأسهم مثلًا يحيى السنوار الذي قضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية وكان يخطط لمثل هذه العملية".

وأضاف أن عملية طوفان الأقصى جزء كبير منها انتقامي من إسرائيل وجرح كبريائها وإظهارها بمظهر ما، متابعًا: "أعتقد أن حماس لم تفكر في أي شيء أكثر من هذا الأثر".

وتابع: "الآن غزة لا يوجد بها شيء على الإطلاق لا مستشفيات لا مدارس لا طرق لا توجد أرض حتى تحكمها حماس في يوم من الأيام".

واستكمل: "بعد هذه الحرب أعتقد أن رصيد حماس شعبيًا لدى الناس المؤيدة للقضية الفلسطينية تراجع كثيرًا، يمكن أن يكون هناك تعاطف لكنه بسبب وحشية رد الفعل الإسرائيلي على ما حدث في 7 أكتوبر".

محمد الباز عملية 7 أكتوبر حماس القاهرة الإخبارية

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