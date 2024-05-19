الزمالك في مهمة العودة لحصد الألقاب الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.. الليلة

بذكريات الفوز على الرجاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002، وعلى الوداد في مباراة السوبرالإفريقي 2003، ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية 2019، يواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في مباراة العودة بنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

ويحتاج الزمالك الذي خسر مباراة الذهاب 1- 2 للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين إذا سجل نهضة بركان هدفا أوأكثر للتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه واستعادة الألقاب الإفريقية بعد غياب أربع سنوات منذ الفوز بالسوبر الإفريقي عام 2020.

جوزيه جوميز يسعى لدخول التاريخ

المهمة قد تبدو سهلة لكن الواقع يؤكد أن المباراة تحتاج إلى 11 مقاتلا داخل المستطيل الأخضر وقيادة حكيمة من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الذي يسعى لدخول التاريخ والانضمام لقائمة المدربين الذين قادوا الفارس الأبيض للفوز بالبطولات الإفريقية.

الزمالك يخوض المباراة في ظروف فنية أفضل من مواجهة الذهاب، حيث يعود مصطفى شلبي بعد شفاءه من الإصابة وهو إضافة حقيقية لخط الهجوم في ظل النقص الرهيب في مركز الجناح الأيسر الذي عاني منه الزمالك في مباراة الذهاب، إضافة للحضور الجماهيري الكبير الذي يمثل دفعة معنوية رائعة للاعبين.

الفوز بفارق هدف لحصد اللقب يعطي أهمية كبيرة لصلابة دفاع الزمالك ونجاح اللاعبين في إيقاف مصادر الخطورة في فريق نهضة بركان؛ لأنه إذا لم تهتز شباك محمد عواد سيكون الزمالك قادرا على تسجيل الأهداف في أى وقت.

سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان

تغيير واحد في تشكيل الزمالك

وسيعتمد جوزيه جوميز على نفس التشكيل الذي خاض مباراة الذهاب باستثناء تغيير واحد في الخط الهجومي يتمثل في الدفع بمصطفى شلبي أو إبراهيم نداى مع أحمد سيد زيزو وأحمد حمدي وسيف الجزيري مع وجود محمد شحاتة ونبيل عماد دونجا كمحورى ارتكاز في الوسط ورباعي الدفاع عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد أبوالفتوح.

وشهدت تدريبات الزمالك تركيز الجهاز الفني على علاج الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة الذهاب، ومطالبة حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد بعدم الاندفاع غير المحسوب في الكرات المشتركة داخل منطقة الجزاء، إضافة للتمركز الجيد للتعامل مع الكرات العرضية، وإيقاف يوسف الفحلي أخطر لاعبي نهضة بركان.

كما ركز الجهاز الفني للزمالك على تنفيذ الضغط المبكر على لاعبي نهضة بركان لاستخلاص الكرة في أسرع وقت وعدم منحهم فرصة للقيام بالهجمات المرتدة في ظل وجود جناحين يمتازان بالسرعة والمهارة.

يدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي، ويساعده جبريل كامارا ونوح بانجورا، ومعهم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما رابعا، والجابوني بيير أتشو حكم فيديو، والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو، والتونسي خليل حساني مساعد ثاني حكم فيديو.