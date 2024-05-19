الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدورى المصرى اليوم.. مواعيد مباريات الأحد 19 مايو 2024

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الأحد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ضمن جدول مباريات الدوري المصري، وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة أيضا اليوم إلا أنه تم تأجيلها.

ونعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 في مختلف الدوريات المقامة المحلية والأوروبية والدولية. 

 

 مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز الساعة 18:00

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

مباراة الزمالك ونهضة بركان الساعة 20:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة أرسنال وإيفرتون الساعة 18:00

مباراة برينتفورد ونيوكاسل يونايتد الساعة 18:00

مباراة برايتون ومانشستر يونايتد الساعة 18:00

مباراة بيرنلي ونوتينجهام فورست الساعة 18:00

مباراة تشيلسي وبورنموث الساعة 18:00

مباراة كريستال بالاس وأستون فيلا الساعة 18:00

مباراة ليفربول وولفرهامبتون الساعة 18:00

مباراة لوتون تاون وفولام الساعة 18:00

مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد الساعة 18:00

مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنام هوتسبر الساعة 18:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة أتليتك بلباو وإشبيلية الساعة 20:00

مباراة أتليتكو مدريد وأوساسونا الساعة 20:00

مباراة برشلونة ورايو فايكانو الساعة 20:00

مباراة ريال بيتيس وريال سوسيداد الساعة 20:00

مباراة قادشاس بالماس الساعة 20:00

مباراة ريال مايوركا وألميريا الساعة 20:00

مباراة غرناطة وسيلتا فيجو الساعة 20:00

مباراة فالنسيا وجيرونا الساعة 20:00

مباراة فياريال وريال مدريد الساعة 20:00

تشكيل الزمالك المتوقع فى مباراة حسم لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان

يان ساس ورودريجيز يقودان هجوم الترجي أمام الأهلي

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة روما وجنوى الساعة 21:45

مباراة إنتر ولاتسيو الساعة 19:00

مباراة مونزا وفروزينوني الساعة 16:00

مباراة أودينيزي وإمبولي الساعة 16:00

مباراة ساسولو وكالياري الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة تولوز وستاد بريست 29 الساعة 22:00

مباراة لوريان وكليرمونت فوت الساعة 22:00

مباراة موناكو ونانت الساعة 22:00

مباراة ليل ونيس الساعة 22:00

مباراة أولمبيك ليون وستراسبورج الساعة 22:00

مباراة ستاد ريمس وستاد رين الساعة 22:00

مباراة لانس ومونبلييه الساعة 22:00

مباراة لو هافر وأولمبيك مارسيليا الساعة 22:00

مباراة ميتز وباريس سان جيرمان الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة  ألمير سيتي  ونيميجين-يانمار  19 الساعة 15:30

مباراة  ألكمار وأوتريخت الساعة 15:30

 مباراة  فوليندام  وجو أهيد إيجلز الساعة 15:30

 مباراة  فيينورد وإكسيلسيور الساعة 15:30

 مباراة  هيراكلس وفورتونا سيتارد الساعة 15:30

 مباراة  إيندهوفن وفالفيك الساعة 15:30

 مباراة  سبارتا روتردام وهيرنفين الساعة 15:30

 مباراة  فيتيس وأياكس الساعة 15:30

مباراة  زفوله وتفينتي الساعة 15:30

txt

مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "جولة حسم اللقب"

txt

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات مواعيد مباريات الدورى المصرى مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية مباراة الإسماعيلي وبيراميدز مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

سعر الذهب اليوم الأحد 19-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم