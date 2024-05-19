الدورى المصرى اليوم.. مواعيد مباريات الأحد 19 مايو 2024

تقام اليوم الأحد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ضمن جدول مباريات الدوري المصري، وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة أيضا اليوم إلا أنه تم تأجيلها.

ونعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 في مختلف الدوريات المقامة المحلية والأوروبية والدولية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الإسماعيلي وبيراميدز الساعة 18:00

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

مباراة الزمالك ونهضة بركان الساعة 20:00

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة أرسنال وإيفرتون الساعة 18:00

مباراة برينتفورد ونيوكاسل يونايتد الساعة 18:00

مباراة برايتون ومانشستر يونايتد الساعة 18:00

مباراة بيرنلي ونوتينجهام فورست الساعة 18:00

مباراة تشيلسي وبورنموث الساعة 18:00

مباراة كريستال بالاس وأستون فيلا الساعة 18:00

مباراة ليفربول وولفرهامبتون الساعة 18:00

مباراة لوتون تاون وفولام الساعة 18:00

مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد الساعة 18:00

مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنام هوتسبر الساعة 18:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة أتليتك بلباو وإشبيلية الساعة 20:00

مباراة أتليتكو مدريد وأوساسونا الساعة 20:00

مباراة برشلونة ورايو فايكانو الساعة 20:00

مباراة ريال بيتيس وريال سوسيداد الساعة 20:00

مباراة قادشاس بالماس الساعة 20:00

مباراة ريال مايوركا وألميريا الساعة 20:00

مباراة غرناطة وسيلتا فيجو الساعة 20:00

مباراة فالنسيا وجيرونا الساعة 20:00

مباراة فياريال وريال مدريد الساعة 20:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة روما وجنوى الساعة 21:45

مباراة إنتر ولاتسيو الساعة 19:00

مباراة مونزا وفروزينوني الساعة 16:00

مباراة أودينيزي وإمبولي الساعة 16:00

مباراة ساسولو وكالياري الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة تولوز وستاد بريست 29 الساعة 22:00

مباراة لوريان وكليرمونت فوت الساعة 22:00

مباراة موناكو ونانت الساعة 22:00

مباراة ليل ونيس الساعة 22:00

مباراة أولمبيك ليون وستراسبورج الساعة 22:00

مباراة ستاد ريمس وستاد رين الساعة 22:00

مباراة لانس ومونبلييه الساعة 22:00

مباراة لو هافر وأولمبيك مارسيليا الساعة 22:00

مباراة ميتز وباريس سان جيرمان الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة ألمير سيتي ونيميجين-يانمار 19 الساعة 15:30

مباراة ألكمار وأوتريخت الساعة 15:30

مباراة فوليندام وجو أهيد إيجلز الساعة 15:30

مباراة فيينورد وإكسيلسيور الساعة 15:30

مباراة هيراكلس وفورتونا سيتارد الساعة 15:30

مباراة إيندهوفن وفالفيك الساعة 15:30

مباراة سبارتا روتردام وهيرنفين الساعة 15:30

مباراة فيتيس وأياكس الساعة 15:30

مباراة زفوله وتفينتي الساعة 15:30