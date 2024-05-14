مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الدوري المصري والتي تنال اهتمام عشاق الساحرة المستديرة ويبحثون عنها بشكل متواصل، ومنها المباراة بين طلائع الجيش والإسماعيلي وكذلك المباراة بين الاتحاد السكندري وسموحة.

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مختلف البطولات والدوريات الدولية والاوروبية والاقليمية، ومنها مباريات الدوري المصري والتي يمكن مشاهدتها من خلال قنوات اون تايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي في تمام الساعة 19:00

مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في تمام الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة توتنام هوتسبر ومانشستر سيتي في تمام الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة جيرونا وفياريال في تمام الساعة 23:00

مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 22:30

مباراة أوساسونا وريال مايوركا في تمام الساعة 20:30

مواعيد مباريات دوري نجوم العراقة

مباراة الطلبة والزوراء في تمام الساعة 20:30

مباراة القوة الجوية والنجف في تمام الساعة 18:00

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

مباراة عجمان والجزيرة-عجمان في تمام الساعة 20:00

مباراة الشارقة وحتا-الشارقة في تمام الساعة 17:10

مباراة بني ياس والبطائح-بني ياس في تمام الساعة 17:10

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مباراة بازل وستاد لاوساني في تمام الساعة 21:30

مباراة جراسهوبرزو ويافردون في تمام الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري الاسكتلندي

مباراة جلاسكو رينجرز ودوندي في تمام الساعة 21:30