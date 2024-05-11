جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024 والقنوات الناقلة

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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024

نعرض من خلال التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024 الدوريات الكروية العالمية والمحلية خلال الموسم الحالي 2023/2024 والتي جاءت كما يلي:

مباريات دوري أبطال آسيا

تقام مباراة منتخب يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) ضد منتخب العين (الإمارات) في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإنجليزي

تعقد مباراة نادي فولهام ضد نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي بورنموث ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي ايفرتون ضد نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي برايتون في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي توتنهام هوتسبير ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري الإسباني

تعقد مباراة نادي ريال مايوركا ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي فياريال ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة 2:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي غرناطة ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي أتلتيك بيلباو ضد نادي اوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري الإيطالي

تعقد مباراة نادي نابولي ضد نادي بولونيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي ميلان ضد نادي كالياري في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني

تعقد مباراة نادي لايبزيج ضد نادي فيردر بريمن في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي فرايبورج ضد نادي هايدنهايم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ضد نادي اينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي كولن ضد نادي يونيون برلين في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي ماينز 05 ضد نادي بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تعرض مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية كافة المباريات السابقة ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:

قناة Bein Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.