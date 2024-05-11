السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024 والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الماضية؛ وذلك لرغبة الملايين في متابعة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا، ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024

نعرض من خلال التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2024 الدوريات الكروية العالمية والمحلية خلال الموسم الحالي 2023/2024 والتي جاءت كما يلي:

مباريات دوري أبطال آسيا

تقام مباراة منتخب يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) ضد منتخب العين (الإمارات) في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإنجليزي

تعقد مباراة نادي فولهام ضد نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي بورنموث ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي ايفرتون ضد نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي برايتون في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي توتنهام هوتسبير ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت القاهرة.


مباريات الدوري الإسباني

تعقد مباراة نادي ريال مايوركا ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي فياريال ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة 2:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي غرناطة ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي أتلتيك بيلباو ضد نادي اوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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مباريات الدوري الإيطالي

تعقد مباراة نادي نابولي ضد نادي بولونيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي ميلان ضد نادي كالياري في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني

تعقد مباراة نادي لايبزيج ضد نادي فيردر بريمن في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي فرايبورج ضد نادي هايدنهايم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ضد نادي اينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي كولن ضد نادي يونيون برلين في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تعقد مباراة نادي ماينز 05 ضد نادي بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-5-2024


القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تعرض مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية كافة المباريات السابقة ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:

قناة Bein Sports

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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