الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024

الزمالك وبروكسي يلتقيان
الزمالك وبروكسي يلتقيان للمرة الثانية في كأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين مواعيد مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 التي تقام بدون اللاعبين الدوليين سواء في المنتخب الوطني أو المنتخب الأوليمبي.

مباريات بطولة كأس مصر 2024

وتقام مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر أيام 28 و29 و30 و31 مايو الجاري وأول يونيه المقبل بمشاركة 18 ناديا من الدوري الممتاز وتسعة أندية من دوري المحترفين وهى مكادي ولافيينا والجمهورية شبين وبروكسي والقناة وبتروجت وأبوقير للأسمدة والنجوم وبترول أسيوط  وخمسة أندية من دوري القسم الثاني "ب" وهى الألومنيوم والترسانة وبورفؤاد والنصر القاهري والواسطى.

وتشمل مباريات دور الـ 32 مواجهات متكررة من الموسم االماضي مثل مواجهة الزمالك وبروكسي وخلالها كاد بروكسي يحقق المفاجأة عندما تقدم على الزمالك مرتين وفاز الزمالك 3-2 بصعوبة بالغة. 

بيان من اتحاد الكرة بشأن مشاركة اللاعبين الدوليين فى كأس مصر

اتحاد الكرة يحدد شروط نهائي كأس مصر للكرة النسائية

قرعة كأس مصر 2024.. طريق الأهلى حتى المباراة النهائية

للمرة الثانية على التوالي.. الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 من كأس مصر

مواعيد مباريات دور ال32 في كأس مصر

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا  × مكادي    الخامسة مساء باستاد المقاولون 

سموحه × لافيينا                  الثامنة مساء باستاد الاسكندرية 

زد إف سي × الداخلية            الثامنة مساء باستاد السلام .

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة    الخامسة مساء باستاد المقاولون 

طلائع الجيش × بورفؤاد       الثامنة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكري

الأهلي × الألومنيوم             الثامنة مساء  باستاد السلام .

الخميس 30 مايو

المصري × الجمهورية شبين    الخامسة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية

الإسماعيلي × القناة              الثامنة مساء باستاد الإسماعيلية 

الزمالك × بروكسي    الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب .

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلي × بتروجت    الخامسة مساء باستاد المقاولون العرب 

بلدية المحلة × الجونة       الخامسة مساء باستاد غزل المحلة 

بيراميدز × النصر          الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي 

الاتحاد × أبو قير للاسمدة    الثامنة مساء باستاد الاسكندرية .

السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى    الخامسة مساء باستاد حرس الحدود بالإسكندرية

إنبي × النجوم         الثامنة مساء باستاد بتروسبورت 

مودرن فيوتشر × بترول أسيوط    الثامنة مساء باستاد السلام.

بطولة كأس مصر الاهلى الزمالك بروكسي عامر حسين مباريات بطولة كأس مصر 2024 كاس مصر باريات بطولة كأس مصر مباريات دور ال32

مواد متعلقة

بيان من اتحاد الكرة بشأن مشاركة اللاعبين الدوليين فى كأس مصر

اتحاد الكرة يحدد شروط نهائي كأس مصر للكرة النسائية

قرعة كأس مصر 2024.. طريق الأهلى حتى المباراة النهائية

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة