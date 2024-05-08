حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين مواعيد مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر موسم 2023 – 2024 التي تقام بدون اللاعبين الدوليين سواء في المنتخب الوطني أو المنتخب الأوليمبي.

مباريات بطولة كأس مصر 2024

وتقام مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر أيام 28 و29 و30 و31 مايو الجاري وأول يونيه المقبل بمشاركة 18 ناديا من الدوري الممتاز وتسعة أندية من دوري المحترفين وهى مكادي ولافيينا والجمهورية شبين وبروكسي والقناة وبتروجت وأبوقير للأسمدة والنجوم وبترول أسيوط وخمسة أندية من دوري القسم الثاني "ب" وهى الألومنيوم والترسانة وبورفؤاد والنصر القاهري والواسطى.

وتشمل مباريات دور الـ 32 مواجهات متكررة من الموسم االماضي مثل مواجهة الزمالك وبروكسي وخلالها كاد بروكسي يحقق المفاجأة عندما تقدم على الزمالك مرتين وفاز الزمالك 3-2 بصعوبة بالغة.

مواعيد مباريات دور ال32 في كأس مصر

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي الخامسة مساء باستاد المقاولون

سموحه × لافيينا الثامنة مساء باستاد الاسكندرية

زد إف سي × الداخلية الثامنة مساء باستاد السلام .

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة الخامسة مساء باستاد المقاولون

طلائع الجيش × بورفؤاد الثامنة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكري

الأهلي × الألومنيوم الثامنة مساء باستاد السلام .

الخميس 30 مايو

المصري × الجمهورية شبين الخامسة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية

الإسماعيلي × القناة الثامنة مساء باستاد الإسماعيلية

الزمالك × بروكسي الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب .

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلي × بتروجت الخامسة مساء باستاد المقاولون العرب

بلدية المحلة × الجونة الخامسة مساء باستاد غزل المحلة

بيراميدز × النصر الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي

الاتحاد × أبو قير للاسمدة الثامنة مساء باستاد الاسكندرية .

السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى الخامسة مساء باستاد حرس الحدود بالإسكندرية

إنبي × النجوم الثامنة مساء باستاد بتروسبورت

مودرن فيوتشر × بترول أسيوط الثامنة مساء باستاد السلام.