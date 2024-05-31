الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. انفجار مروع فى مركز تجارى غرب طهران

انفجار
انفجار

وقع انفجار وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بالمروّع، في مركز تجاري في مدينة "نسيم شهر" غرب العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن انفجارًا مروعًا وقع مساء أمس الخميس، في أحد المجمعات التجارية في نسيم شهر، نُقل خلاله أربعة أشخاص إلى المستشفى.

وبحسب التقرير الأولي لإدارة إطفاء نسيم شهر، وقع انفجار في إحدى الوحدات السكنية الواقعة في الطابق العلوي من الممر وكان قويًا لدرجة أنه ألقى بأبواب ونوافذ هذا المجمع إلى الشارع.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "مهر" الرسمية، إن تسرب غاز تسببت بشرارة مفاجئة في هذا الانفجار، مضيفة: "يقوم الخبراء بالتحقيق في سبب هذا الحادث وحجم الأضرار".

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