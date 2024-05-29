الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثاني الدور الأول في محافظة البحيرة، حيث يعيش طلاب وأولياء أمور محافظة البحيرة، حاليًا حالة من القلق والترقب، في انتظار الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة للترم الثاني الدور الأول 2024.

وتشهد الآن محركات البحث جوجل أعلى نسبة بحث من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور داخل جميع الإدارات التعلمية فى محافظة البحيرة من التعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة.

ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة بكل سهولة ويسر. 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة البحيرة أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية فى جميع الإدارات التعليمية،  وجارى الان عمليات الرصد للدرجات.

وأشار إلى أن نتيجة ثالثة إعدادي البحيرة هذا العام مطمئنة ولا تدعو للقلق، مؤكدًا إلى أنه عقب الانتهاء من إتمام عمليات الرصد والمراجعات النهائية، سيتم عرض النتيجة على الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة من أجل الاعتماد النهائية،وسيتم عقب الاعتماد رفع النتيجة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة، حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الاستعلام عنها. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى جميع المحافظات.. موعد الإعلان رسميًا

ترقبوا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ورابط الحصول عليها

خطوات الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي البحيرة

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثاني من خلال  اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة التالية: 

أولا: يتم تسجيل الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة

ثانيا: يتم  اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية  ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. 

ثالثا: يتم الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة. 

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نتيجة الإبتدائية والإعدادية.. رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024

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رابط نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024.. استعلم عن نتيجة الترم الثاني من منزلك

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