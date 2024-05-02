الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

للمرة الثانية على التوالي.. الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 من كأس مصر

الزمالك وبروكسي
الزمالك وبروكسي

أسفرت قرعة دور الـ32 في بطولة كأس مصر في الموسم الحالي عن مواجهة تتكرر للموسم الثاني على التوالي في نفس هذا الدور بين ناديين الزمالك وبروكسي الذي يلعب في بطولة دوري القسم الثاني المصري المحترفين.

وفي الموسم الماضي بالرغم من حداثة بروكسي على الكرة المصرية، وأنه كان يشارك في كأس مصر للمرة الثالثة فقط في تاريخه إلا أنه لم يكن لقمة سائغة في فم الزمالك كما تصور الجميع، بل أحرجه جدا إذ كان ندا عنيفا، وصمد أمامه، وكان صعب المراس جدًا. 

بروكسي والخروج بصعوبة أمام الزمالك

وعلى ستاد القاهرة الدولي الذي لم يلعب عليه بروكسي من قبل تمكن الزمالك من تجاوز عقبة بروكسي التي كانت كالسد المنيع بسيناريو مثير إذ فاز عليه بنتيجة متقاربة جدا 3 – 2. 

وأخذ بروكسي زمام المبادرة عكس كل التوقعات من الزمالك بالهدف المبكر الذي سجله اللاعب كامل أحمد في الدقيقة 7 من بداية المباراة لكن في الدقيقة استطاع اللاعب حاتم محمد سكر أن يحرز هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 42 لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله. 

وفي الشوط الثاني استعاد بروكسي تقدمه من جديد عن طريق لاعبه أحمد جمعة بالهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 78 أنقذ التونسي حمزة المثلوثي الزمالك من السقوط في فخ الهزيمة باحرازه هدف التعادل الثاني في الدقيقة 78 لينتهي الوقت الأصلي للقاء على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما.

في الشوط الأول الإضافي تحديدا في الدقيقة 99 تمكن لاعب الزمالك التونسي الآخر سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الثالث ليأخذ الزمالك الأسبقية لأول مرة في المباراة، واستطاع أن يحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء لينجو من الوقوع في فخ المفاجآت.

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كيف وصل بروكسي إلى دور الـ32؟

وفي النسخة الحالية تخطى بروكسي نادي الأسكندرية للبترول الذي يلعب في دوري القسم الثاني المصري ب من الدور التمهيدي الثاني إذ تغلب عليه بنتيجة 2 – 1. 

وفي الدور التمهيدي الثالث تجاوز بروكسي نادي المنيا الذي يلعب دور القسم الثاني المصري ب بصعوبة شديدة إذ تحقق بضربات ترجيحية 6 – 5 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

صعب جدا، ويكاد يكون مستحيلا أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي ما بين الزمالك، وبروكسي، وسيتأهل الزمالك بسهولة إلى الدور التالي الـ16.

كاس مصر دور الـ32 كأس مصر الزمالك بروكسي الزمالك وبروكسي

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