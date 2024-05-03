قرعة كأس مصر 2024.. طريق الأهلى حتى المباراة النهائية

أسفرت قرعة كأس مصر 2024 وتحديدًا دور الـ 32، التي تم سحبها في مقر اتحاد الكرة عن وقوع الأهلي مع الألومنيوم.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن قرعة كأس مصر موجهة، حيث لن يلتقي الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.

قرعة كأس مصر 2024 طريق الأهلي

في حال تخطي الأهلي عقبة الألومنيوم، سيواجه الفائز من مباراة فاركو والواسطي.

وفي حال الوصول إلى ربع النهائي سوياجه المتأهل من مباراتي البنك الأهلي أمام بتروجت‘ والمصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين.

وإذا تأهل الأهلي إلى نصف النهائي، سيواجه المتأهل من مباريات (بيراميدز والنصر) و(الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة)، و(المقاولون ضد الترسانة) و(بلدية المحلة أمام الجونة).

وفي النهائي، سيواجه المتأهل من (الزمالك ضد بروكسي)، (طلائع الجيش ضد بور فؤاد)، (الإسماعيلي أمام القناة)، (سموحة ولافيينا)، و(إنبي ضد النجوم) و(فيوتشر مع بترول أسيوط) و(سيراميكا كليوباترا ومكادي) و(زد والداخلية).

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قرعة كأس مصر تضع الأهلي في مواجهة الألومنيوم

على صعيد آخر أجرى مسئولو اتحاد الكرة، اليوم الخميس، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، فى حضور مندوبى الأندية بمقر الجبلاية.



وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره الألومنيوم، وكذلك الزمالك لنظيره بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 للمسابقة يوم الإثنين المقبل وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.



وجاءت القرعة كالتالي:



الأهلي والألومنيوم



الزمالك وبروكسي



فاركو والواسطى



البنك الأهلي وبتروچت



المصري وجمهورية شبين



بيراميدز ونادي النصر القاهري



الاتحاد السكندري وأبوقير للأسمدة



المقاولون العرب والترسانة



البلدية والجونة



الإسماعيلي ونادي القناة



طلائع الجيش وبورفؤاد



سموحة ولافيينا



فيوتشر وبترول أسيوط



إنبي والنجوم



سيراميكا ومكادي



زد والداخلية.