الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن حزنه بعد انتشال جثث الرهائن الثلاثة في غزة، حسبما قال في منشور على موقع X اليوم الجمعة.

وقال: "إن القلب ينفطر للخسارة الكبيرة. أنا وزوجتي سارة نحزن مع العائلات، كل قلوبنا معهم في ساعة الحزن هذه".

وقال "سنعيد جميع رهائننا، قتلى وأحياء على حد سواء، أهنئ قواتنا الشجاعة التي أعادت أبناءنا وبناتنا إلى وطنهم، بعمل حازم".

تم احتجاز الثلاثة كرهائن في 7 أكتوبر وقُتلوا أثناء فرارهم من مهرجان نوفا الموسيقي وتم نقل جثثهم إلى غزة، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة.

الاحتلال الاسرائيلي يعثر على جثث ثلاث رهائن 

 

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي في تل أبيب يوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي عثر على جثث ثلاث رهائن في نفق في قطاع غزة.

وقال هاجاري إن المحتجزين هم شاني لوك وأميت بوسكيلا وإيتشاك جيليرنتر.

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الثلاثة هربوا من مهرجان نوفا في جنوب إسرائيل عندما وصل “الإرهابيون” في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف هاجاري أنه بعد هروبهم، توجهوا إلى كيبوتس مفالسيم وقُتلوا هناك “بوحشية” على يد الإرهابيين.

وأضاف: "كانوا يحتفلون بالحياة في مهرجان نوفا الموسيقي، وقد قُتلوا على يد حماس".

وتم تحويل الجثث إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة. وأضاف أنه تم بعد ذلك إخطار العائلات.

وأعرب منتدى أسر المحتجزين  والمفقودين عن حزنه العميق لمقتل الرهائن. وقالت المجموعة إن انتشال جثثهم هو بمثابة تذكير بأنه يجب أيضًا إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.

وكان قد تم احتجاز حوالي 240 شخصًا محتجزين ونقلهم إلى غزة خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أسفر أيضًا عن مقتل أكثر من 1200 شخص. تم إطلاق سراح ما يزيد قليلاً على 100 رهينة خلال صفقة إطلاق سراح في نوفمبر، لكن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه لا يزال هناك 132 رهينة محتجزين في غزة، تم أخذ 128 منهم في 7 أكتوبر.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن من بين هؤلاء الرهائن الـ 132، يعتقد أن 40 ماتوا، بما في ذلك اثنان تم أسرهما في عام 2014.

 

إسرائيل الرهائن انتشال الجثث نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي

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