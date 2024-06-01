السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة لعام 2024 /2025، تتضمن 96 مليار جنيه دعما لرغيف الخبز.

 

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن  الشرائح الثلاثة الأولى في الكهرباء، لن يتم الاقتراب منها أو تحريك سعرها وستبقى مدعومة.

 

ولفت إلى  دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة يشمل تخفيض 10 قروش لكل كيلو وات تستهلكه الصناعة، وأن فاتورة الدعم  للشرائح الثلاثة الأولى تتحمله الشريحتان الأعلى استهلاكًا للكهرباء.

 

 

وأوضح أن دعم الكهرباء قبل سنوات كاد أن يكون شبه ملغى، لكن التضخم أدى لزيادة التكلفة، ومن المهم استمرار خدمات شركات الكهرباء، وألا تسقط، لأنه لو زادت التكلفة عما تحصله شركات الكهرباء، ستحدث مشاكل.

 

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنه سيتم البدء في وضع خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا، وسيتم مراعاة محدودي الدخل.

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