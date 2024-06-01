السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| "النصر" يكشف حقيقة رحيل رونالدو عن الفريق هذا الصيف

رونالدو
رونالدو

كشف نادي النصر السعودي مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، مع النادي الموسم المقبل وسط تقارير برحيله هذا الصيف.

وأخفق رونالدو مرة جديدة في إحراز أول ألقابه المحلية منذ انضمامه إلى نادي النصر مطلع عام 2023، بعد خسارته أمام الهلال بركلات الترجيح 4-5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1 على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وأظهرت لقطات الكاميرات رونالدو منهارا وسط أرضية الملعب ويذرف الدموع بعد أن تصدى الحارس المغربي ياسين بونو لركلة حاسمة من مشاري النمر ليمنح اللقب للهلال ويحرم البرتغالي من التتويج بلقبه المحلي الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي النصر، الإيطالي جويدو فينجا: "كريستيانو سيستمر معنا، لقد أصبح دمه أصفر، كذلك المدير الفني للفريق لويس كاسترو مستمر في قيادة الفريق، لقد قدم نتائج جيدة مع الفريق".

وتابع فينجا في تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب": "لقد خسرنا المباراة بركلات الترجيح، وكنا نستحق الفوز، لقد وصل المدير الرياضي الجديد فرناند هييرو، وسنعمل معه على تحسين وضع الفريق في الموسم المقبل".

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