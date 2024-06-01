عائلات الإسرائيليين المحتجزين فى غزة: نطالب أعضاء الكنيست بدعم "صفقة بايدن"

طالبت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس بايدن، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مما يلقي بظلال من الشك على جزء رئيسي من اقتراح هدنة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل نفسها قدمته.

وقال بايدن أمس الجمعة إن إسرائيل اقترحت اتفاقا يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي وإطلاق سراح بعض الرهائن بينما يتفاوض الجانبان على "وقف دائم للأعمال القتالية".

ومع ذلك، قال نتنياهو في بيان اليوم السبت إن فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل "تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس" غير مطروحة.

وتعثرت محادثات السلام منذ عدة أشهر، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع الرهائن وتريد تدمير حماس، في حين تطالب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح العديد من السجناء الفلسطينيين.