السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عائلات الإسرائيليين المحتجزين فى غزة: نطالب أعضاء الكنيست بدعم "صفقة بايدن"

جريدة الدستور

طالبت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس بايدن، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، مما يلقي بظلال من الشك على جزء رئيسي من اقتراح هدنة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل نفسها قدمته.

وقال بايدن أمس الجمعة إن إسرائيل اقترحت اتفاقا يتضمن هدنة مبدئية تستمر ستة أسابيع مع انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي وإطلاق سراح بعض الرهائن بينما يتفاوض الجانبان على "وقف دائم للأعمال القتالية".

ومع ذلك، قال نتنياهو في بيان اليوم السبت إن فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل "تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحماس" غير مطروحة.

وتعثرت محادثات السلام منذ عدة أشهر، إذ تطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع الرهائن وتريد تدمير حماس، في حين تطالب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح العديد من السجناء الفلسطينيين.

عائلات الإسرائيليين المحتجزين غزة الرئيس بايدن القاهرة الإخبارية أعضاء الكنيست

مواد متعلقة

رمضان عبد المعز يوضح روحانيات فريضة الحج (فيديو)

دعاء مؤثر للشيخ رمضان عبد المعز: "اللهم ارزقنا صلاة بالأقصى"

داعية إسلامى يوضح فضل الحسنة بعد السيئة (فيديو)

جهاد الحرازين: المبادرة المصرية لوقف الحرب بغزة لم تختلف عما طرحه بايدن بل كانت أكثر تفصيلًا

"Dmc" تستعرض جهود الدولة للنهوض بالزراعة وتحقيق فائض للتصدير

أستاذ علوم سياسية: مقترح بايدن لوقف الحرب فى غزة محاولة لإنقاذ حكومة نتنياهو

الحكومة تسعى لتوفير 42% من الكهرباء عن طريق مصادر متجددة بحلول 2030

8 أشهر من العدوان غيرت "صورة إسرائيل" في العالم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عائلات الإسرائيليين المحتجزين فى غزة: نطالب أعضاء الكنيست بدعم "صفقة بايدن"

كتائب القسام تنشر تفاصيل أولية عن عملية الأسر فى جباليا: "أوقعناهم قتلى"

"النصر" يكشف حقيقة رحيل رونالدو عن الفريق هذا الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين