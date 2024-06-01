بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

انضم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة، إلى معسكر المنتخب الوطنى قبل قليل، وذلك استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واستجاب صلاح لرغبة الجهاز الفني بالانضمام للمعسكر مبكرا من أجل التدريب مع زملائه قبل موعد مباراة بوركينا فاسو بوقت كاف.

محمد صلاح ينضم إلى معسكر الفراعنة

وحرص مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تحفيز لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من خلال صرف المستحقات المتأخرة للاعبين، الخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكذلك المكافآت الخاصة ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة حيث تعادل الفراعنة فى مباريات الدور الأول جميعها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجبلاية بهدف تحفيز اللاعبين، لتقديم أفضل ما لديهم خلال مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

كما وعد الجهاز الفني للفراعنة، اللاعبين أيضا بتقديم مكافآت إضافية في حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المباراتين التاليتين، حيث جرى الاتفاق مع مسئولى الجبلاية على ضرورة منح اللاعبين مكافآت إضافية بخلاف المنصوص عليها في اللائحة.

حسام حسن يطمئن على حالة أحمد فتوح

على جانب آخر اطمأن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم،على سير البرنامج العلاجي لـ أحمد فتوح الظهير الأيسر للفراعنة الذي عانى من شد في العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر الفراعنة، على أمل أن يكتمل علاج اللاعب ويكون جاهزا للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر في ظل غياب محمد حمدي للإيقاف.

كذلك بدأ حسام حسن في تدريب بعض اللاعبين خاصة محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو على ضرورة اللجوء لصناعة العرضيات كحل إضافي عن الاختراق، بهدف الاستفادة من مصطفى محمد كمهاجم يجيد اللعب بالرأس، لزيادة الفاعلية الهجومية لدى منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وبدأ معسكر المنتخب الوطني، في 28 مايو الماضي بحضور جميع لاعبي الأهلي والزمالك، ثم انضم محمد شريف يوم 29، وأخيرًا انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة اليوم.