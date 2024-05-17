ما مدى تأثير انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن التحرك المصري للانضمام إلى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مؤثرعلى القضية الفلسطينية قانونيًا، قائلة: "إن التصريح المصري بأنها تعتزم الانضمام إلى هذه الدعوى وجد زخمًا كبيرًا وعلق عليها حتى المسئولون الإسرائيليون أكثر من أي دولة أخرى انضمت لهذه الدعوى".

وأضافت السفيرة نميرة نجم خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن مصر دورها محوري في هذا الصراع، كما أن دورها الإقليمي والدولي كبير، لافتة إلى أن تدخلها في هذه الدعوى في هذا التوقيت جاء بعد محاولات حثيثة من قِبل الجانب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزير سامح شكري والوزير عباس كامل، فجميعهم تدخلوا في الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل من أجل التهدئة ومن أجل حماية المدنيين الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل باتت لا تعبأ بأي جهود ولا بأي تحذيرات، وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، ومن ثم أدى ذلك إلى بدء اجتياح رفح وهو على مقربة من الحدود المصرية، ما يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري.