الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر

نقدم لكم رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، والتي ارتفعت معدلات البحث عنها بين طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وتظهر فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد رسميًا.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وتوزيع الدرجات.

بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري، الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وذلك من خلال الرابط اضغط هنا.
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة إدخال رقم الجلوس الخاص به.
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة اختيار الصف الثالث الإعدادي الأزهري.
الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة اختيار الفصل الدراسي الثاني 2023-2024.
الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة النقر على أيقونة «عرض النتيجة».
الخطوة السادسة: تظهر أمامك النتائج فور ظهورها رسميًا.

رسميًا.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الثاني

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وفي هذا الصدد، تتكون نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من 490 درجة للترمين، تنقسم إلى 245 ترما أول وثاني، كالآتي:

مادة أصول الدين بواقع 100 درجة.
مادة اللغة العربية بواقع 100 درجة.
مادة الرياضيات بواقع 60 درجة.
مادة الفقه بواقع 50 درجة.
مادة القرآن الكريم بواقع 40 درجة.
مادة الدراسات الاجتماعية بواقع 40 درجة.
مادة العلوم بواقع 40 درجة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الإطار، يمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها بعد اعتمادها من قبل شيخ الأزهر، عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، وللموقع (اضغط هنا).

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