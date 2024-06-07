الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

والحنين أيضًا يا سيدتي

لا يعرف القراءة والكتابة

كوني بسيطة مثله

واختاري لغة يفهمها

تكون خالية من البلاغة والمحسنات

هو لا يمنطق الأشياء

ليس كالنقاد إذا دخلوا قصيدة

الحنين جنين الروح الذي لا ينضج ولا يكف عن اللهو

لا تمشطي شعره

كي لا يضيع الوقت

فهو يربيه من بدء الخليقة

لا تبدلي ملابسه

أو تقلبي له الفصول

هو يعشق الشتاء والنبيذ والقطيفة

فتخففي في ماكياجك

لا تتركيه يعبر الطريق وحده

لا تخلطي عطرك في تبغه

وحاذري أن تمنعيه عن التدخين

لا تلتقطي له صورة فوتوغرافية

كي لا يحترق

ولا تفتشي جيوبه

فقد يذوب من الخجل

لا تأخذيه للمبيت بفندق

لا تقفي به أمام المرايا

فقد اتفقنا أن نخفي عنه

بلوغه سن التقاعد

وإن كان لا بد أن تذهبي به للبحر

فلا تنسي نظارته الشمسية

كحيلة للتنكر

حتى لا تطارده المراهقات

ولتحمليه على ظهرك

حتى لا تعض الأسماك الصغيرة قدميه

وتذكري أنه ينام خفيفًا

وعند النوم

اسكبي على جفنيه حكاية

وقبل ذلك كله

لا تناديه باسمه

فقد يموت من الحنين

إلى الحنين