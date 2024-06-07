الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

والحنين أيضًا يا سيدتي
لا يعرف القراءة والكتابة
كوني بسيطة مثله
واختاري لغة يفهمها
تكون خالية من البلاغة والمحسنات
هو لا يمنطق الأشياء  
ليس كالنقاد إذا دخلوا قصيدة

الحنين جنين الروح الذي لا ينضج ولا يكف عن اللهو

لا تمشطي شعره
كي لا يضيع الوقت
فهو يربيه من بدء الخليقة
لا تبدلي ملابسه
أو تقلبي له الفصول
هو يعشق الشتاء والنبيذ والقطيفة 
فتخففي في ماكياجك
لا تتركيه يعبر الطريق وحده
لا تخلطي عطرك في تبغه
وحاذري أن تمنعيه عن التدخين
لا تلتقطي له صورة فوتوغرافية
كي لا يحترق
ولا تفتشي جيوبه  
فقد يذوب من الخجل
لا تأخذيه للمبيت بفندق
لا تقفي به أمام المرايا
فقد اتفقنا أن نخفي عنه 
بلوغه سن التقاعد
وإن كان لا بد أن تذهبي به للبحر
فلا تنسي نظارته الشمسية
كحيلة للتنكر
حتى لا تطارده المراهقات
ولتحمليه على ظهرك
حتى لا تعض الأسماك الصغيرة قدميه
وتذكري أنه ينام خفيفًا
 وعند النوم
اسكبي على جفنيه حكاية 
وقبل ذلك كله
لا تناديه باسمه
فقد يموت من الحنين
إلى الحنين

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