الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة" تكشف حقيقة نجاح تجارب زراعة البن فى مصر

زراعة البن
زراعة البن

نفت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة قيام الوزارة بإنشاء مزرعة للبن في مصر.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  خلال اجتماعه بالباحثين في مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية، وجه قيادات الوزارة والباحثين بدراسة مدى إمكانية إعادة النظر في تجارب زراعة بعض المحاصيل الاستوائية والتي لم نزرعها في مصر من قبل بسبب الظروف المناخية المصرية وكان كلام  الوزير واضحا عن كل المحاصيل بشكل عام دون تحديد محصول بعينه بإعادة التجارب في ضوء التغيرات المناخية الجديدة ولم يذكر إطلاقًا كلمة البن في كلامه.

وأضاف البيان أنه بالحديث عن نجاح تجارب زراعة البن في مصر تؤكد وزارة الزراعة أنه لم يصدر حتى الآن، أي تقرير رسمي بنتائج التحليل - والتي نتمنى أن تكون ناجحة-  فنحن لا نكره ذلك بل نتمناه ونعمل على تحقيقه لأن نجاح تجارب المحاصيل الاستوائية وفي مقدمتها البن والشاى سوف يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الأجنبية.

وفي وقت سابق، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح سواق فنزويلا امام البرتقال المصري جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه من د. سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعيه الخارجية والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور السيدة مساعد وزير الزراعة ووليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة والسفير كريم أمين سفير مصر  بفنزويلا وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويليين.

الزراعة تنفي إنشاء مزرعة لزراعة البن

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