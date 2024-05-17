"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير في جلسة "الكابينيت" اليوم؟

تتزايد حد الخلافات بين قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوما تلو الاخر، وآخرها نشوب مواجهة حادة بين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة.

مواجهة حادة بين نتنياهو وبن غفير في جلسة الكابينيت

وأفادت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة، بنشوب مواجهة حادة بين نتنياهو، وبن غفير، داخل جلسة الكابينيت، موضحة أنه خلال جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت، نشبت مواجهة حادة بين بن غفير ونتنياهو.

ووفقا لما نقلته القناة عن وزير الأمن القومي، فإن يوآف غالانت قد ترك جلسة "الكابينيت" خلال إلقاء كلمته اليوم، وهو ما جعله يوجه حديثه إلى نتنياهو ومطالبته بإقالة وزير الدفاع، موضحا أنه كلما تحدث خرج جالانت من الغرفة.

خلافات مستمرة بين قادة الاحتلال بشأن مشروع يعفي "الحريديم" من التجنيد

وقبل يومين، طالب وزير الأمن الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، معربًا عن رفضه مقترح نتنياهو بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وكرر تصميمه سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي، كما لوح بشن حرب على لبنان في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود.

نتنياهو: لست مستعدًا لاستبدال حكم "حماستان" بـ"فتحستان"

وردًا على جالانت، قال نتنياهو لست مستعدًا لاستبدال حكم حماستان بـ"فتحستان"، في إشارة إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشئون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي.

ودعت مجموعة من الدول الغربية في رسالة مشتركة، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة في القطاع الفلسطيني.