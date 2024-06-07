علا الشافعى تعلن تضامنها مع قصواء الخلالى ضد التهديدات الأمريكية- الصهيونية

أعلنت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير مؤسسة اليوم السابع، عن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد التهديدات الأمريكية- الصهيونية، على خلفية دعمها القضية الفلسطينية وتجريمها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقالت الشافعي: "مع بداية العـدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وما يشهده القطاع والأراضي الفلسطينية من مجازر منذ 7 أكتوبر الماضي، كل التضامن مع الإعلامية الزميلة قصواء الخلالي ضد ما طالها من حملة استهداف وإرهاب ممنهج من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر استخدام كل الوسائل الإعلامية والأدوات بسبب كشفها عن حقائق ما يدور من مذابح ومجازر في غزة ورفح".

وأضافت: "مع استمرار الجرائم الإسرائيلية لم نتوقف يومًا عن كشف ما يحدث من امتهان لأبسط حقوق الإنسان، وجرائم التطهير والإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمنظمات الأممية، حتى جثث الشهداء لم تسلم من أيادي الصهاينة، ولو نطقت الأرض لتوارت إنسانيتنا خجلًا مما تشهده حتى الآن من اعتداءات غاشمة في ظل انحرافات منابر الفكر والرأي الغربية وانحيازها الفج لرواية الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك الفترة وقبلها".

وتابعت: "رغم محاولات إرهاب الإعلام المصري عن أداء دوره في كشف كذب الرواية الإسرائيلية، ومحاولة التهجير القسرى للشعب الفلسطيني وما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر يومية، إلا أننا لن نتوقف عن أداء رسالتنا لأجل فلسطين الحبيبة".