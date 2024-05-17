الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كتائب القسام": استهدفنا ناقلة جنود بقذيفة الياسين 105 فى مخيم جباليا

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، عن استهداف ناقلة جنود بقذيفة الياسين 105 في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، "تمكنت قوات القـسام من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا شمال القطاع بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جنود بقذيفة "الياسين 105".

وتابعت، أمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع "BKC" وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة مرات"، وفقًا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

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فصائل فلسطينية: استهداف قناص إسرائيلي في محور التقدم بمخيم جباليا

سرايا القدس تعلن استهداف قناص تابع لجيش الاحتلال في مخيم جباليا

وسبق، وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإٍسلامي، اليوم الجمعة، عن استهداف قناص تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

وقالت سرايا القدس "قمنا بقنص قناص صهيوني في شارع أبوالعيش في محور التقدم مخيم جباليا شمال القطاع، ونؤكد إصابته بشكل مباشر".

كما نشرت سرايا القدس مشاهد من قذائف الهاون التي دكت بها جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح.

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كتائب القسام تعلن السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لجنود العدو بقذيفة (TBG) مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وتابعت سرايا القدس: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعًا لآليات العدو وقوة صهيونية راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا".

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"القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين فى رفح وشرق مخيم جباليا

كتائب القسام حركة حماس جباليا قطاع غزة جيش الاحتلال

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