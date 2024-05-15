حرقوا السيارة وألقوا المساعدات أرضًا.. إصابة سائق شاحنة على يد مستعمرين في البيرة

لا زالت هجمات المستعمرين الإرهابيين مستمرة بحق سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة.

وأصيب سائق شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بجروح مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء مستعمرين عليه بالضرب المبرح، أثناء مروره من المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدوا على سائق الشاحنة، وهو من مدينة الخليل، أثناء مروره على حاجز مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة، مما أدى إلى إصابته بجروح في الوجه والرقبة، وكافة أنحاء جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى.

حرق الشاحنة وإلقاء المساعدات علي الأرض

وأشارت المصادر إلى أن المستعمرين منعوا مرور الشاحنة، وأحرقوا الجزء الأمامي منها، وألقوا جزءا من محتوياتها على الأرض.

يجدر الإشارة إلي أن إسرائيل تواصل منذ أسبوع، إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، مما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستعمرين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم، والتي كان آخرها عند حاجز ترقوميا.

كما أظهرت المقاطع مستعمرين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 60 شهيدا

وسبق وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 60 شهيدًا و80 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 22 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا أصيبوا خلال 24 ساعة، منهم 15 خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة.