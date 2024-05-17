فلسطين تطالب بمحاسبة إسرائيل.. وتؤكد: النكبة ما زالت مستمرة بحق شعبنا

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن النكبة المستمرة التي تلحقها إسرائيل، بالشعب الفلسطيني، منذ 76 عاما، في انتهاك للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة 194.

وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل محاولاتها الشائنة، بجميع الوسائل والتدابير غير القانونية لإخضاع السكان الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، وحرمانهم من حقوق الانسان الخاصة بهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، مشيرا الى استمرار هذه النكبة والحملة الممنهجة من التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم، الأمر الذي يكشف عن ازدواجية المعايير ويعمل على تقويض النظام الدولي القائم على القانون.

وأكد السفير الفلسطيني أن الواقع المؤلم لهذا الظلم المستمر والجسيم واضح جدا في قطاع غزة، حيث يتعرض مئات الالاف من الفلسطينيين، 70% منهم لاجئون من عام 1948، للتهجير القسري لأكثر من مرة على مدار الأشهر السبعة الماضية، منوها الى التقديرات التي تشير إلى أن 600 ألف شخص قد نزحوا من رفح وحدها، في نزوح جماعي آخر جراء إجبار إسرائيل لما لا يقل عن 78% من سكان غزة على الإخلاء بشكل متكرر.

منصور: إسرائيل مستمرة في حرمان المدنيين في غزة من أساسيات البقاء في الحياة

وأكد منصور مواصلة إسرائيل حرمان السكان المدنيين في غزة من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، الى جانب هجماتها الجوية والبرية والبحرية، منوها إلى توقف دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بسبب احتلال إسرائيل لمعبر رفح الحدودي واغلاقه، مذكرا بالحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية وجيشها عن عمد، الى جانب مواصلة المتطرفين الإسرائيليين مهاجمة قوافل المساعدات وتدمير الطرود الغذائية لمنعها من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وحتى لأدنى معايير الإنسانية.

وأضاف مندوب فلسطين لدي الأمم المتحدة، أن عدد الشهداء في غزة وصل حتى الآن وصل إلى أكثر من 35،233 شهيد وأكثر من 79،141 جريحا، على أيدي قوات الاحتلال، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصل عدد الشهداء إلى 480 شهيدا وأكثر من 5،040 جريحا، على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى استشهاد 189 موظفا فلسطينيا في الأونروا خلال الأشهر السبعة الماضية، منوها إلى أنه حتى الآن، استشهد ما مجموعه 262 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية منذ أكتوبر 2023، منهم 193 من موظفي الأمم المتحدة، وموظف دولي من إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة.

وشدد منصور على ضرورة محاسبة المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين على جميع انتهاكاتهم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعلى ضرورة أن يقوم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالالتزام بولاياتهم والتحرك فورا لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وهذا الظلم التاريخي، مشددا على ضرورة أن تكون هناك عواقب لاستمرار عدم امتثال إسرائيل وانتهاكاتها المتعمدة والمنهجية والواسعة النطاق للقانون.