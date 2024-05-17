إسرائيل ترد على جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية فى غزة

زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس، أن جنوب أفريقيا "تقدم ادعاءات متحيزة وكاذبة" "تعتمد على مصادر غير موثوقة من حماس".

وجاء بيان الخارجية الإسرائيلية ردا على قضية رفعت إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية يوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي والتزاماتها الإنسانية"، مضيفا "أثناء تنفيذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية".

ودعت الوزارة محكمة العدل الدولية، إلى "رفض استئناف جنوب أفريقيا ووضع حد لإساءة استخدام المحكمة".