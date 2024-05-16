الاعتراف بدولة فلسطين ووقف فوري لإطلاق النار.. أهداف قمة البحرين العربية الـ 33

توافد الرؤساء والزعماء العرب على مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين العربية لحضور قمة البحرين العربية الكبرى الـ33 لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة العربية وآخر ما توصلت إليه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أهداف قمة البحرين الـ 33 اليوم:

وتهدف قمة البحرين التي تقام في العاصمة المنامة إلى تعميق سبل التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر بين الروؤساء العرب لبحث القضايا السياسية المتعلقة على الساحة العربية وبحث كيفية تغليب المصلحة العربية واعلاء شأنها، ورسم مستقبل أفضل للشعوب العربية وحمايتهم من أي خطر إرهابي أو عدوان محتمل.

وأيضا تهدف إلى دعم السلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتعزيز التعاون بين الدول العربية، كما تؤكد على دعم العمل العربي المشترك للحفاظ على وحدة المنطقة العربية.



تواصلت “الدستور” مع اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، لسؤاله عن رأيه فيما تقدمه القمة العربية الثالثة والثلاثين المقامة في دولة البحرين.

قال اللواء أشرف أمين، إن القمة العربية المقامة في مملكة البحرين العربية الشقيقة قمة مهمة للغاية، فهي تعمل على ضرورة المطالبة العربية الملحة لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ يوم 7 اكتوبر الماضي، والدعوة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المنطقة بسبب خطورة الوضع هناك واتخاذ إجراءات فورية سريعة لمنع المزيد من إراقة الدماء والأزمات الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة وسكانه".

وأضاف أن أهداف القمة العربية في البحرين إذا استطاعت أن تحقق ما تسعى إليه من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المهدورة ومحاولة إنقاذ الباقي من شعب أهل غزة الذين عانوا من ويلات الحرب منذ 225 يوما متصلة وحتى بعد نزوحهم إلى مدينة رفح الفلسطينية تمت أيضا ملاحقتهم ومحاصرتهم بشكل أكثر وحشية.

فضلا عن أنه يجب السعي إلى تمكين منظمات الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الأونروا، من العمل الانساني الذي تقوم به بحرية وأمان في المنطقة خاصة بعد مقتل عدد من الموظفين المتطوعين هناك وأيضا يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية من أطعمة وماء إلى السكان الفلسطينيين المحتاجين لأنهم أصبحوا يعانوا من الجوع بسبب الحصار المفروض عليهم وعلى دخول المساعدات اليهم.

واستكمل: "وجود الرؤساء العرب في تلك القمة يبعث برسالة رفض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من منازلهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية واستيطان اليهود بها، وأهمية حماية حقوق الفلسطينيين واستعادة سيادتهم على أراضيهم المحتلة والدفع بعملية السلام إلى الأمام حتى لو كان ذلك بحل الدولتين.

واختتم أن هناك رسالة واضحة منهم بإدانة العدوان الإسرائيلي والاحتلال ودعوة صريحة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وللتأكيد على أهمية التمثيل الفلسطيني على الساحة العالمية مما يدل على التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض محاولات تهميش فلسطين وإعلان الدعم العالم العربي الثابت للشعب الفلسطيني وسعيه لتحقيق العدالة والكرامة وتقرير المصير.