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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي، حيث تشهد الأوقية استقرارًا نسبيًا في البورصة العالمية بفعل قوى الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية مما أثر على الذهب بالسلب.

سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 في مصر للبيع والشراء

مازال سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 في مصر للبيع والشراء تحت ضغط ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي وخطابات صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي بحثًا عن إشارات سياسية جديدة يمكن من خلالها معرفة توقيت خفض الفائدة.

وسجلت الأوقية نحو 2336 دولار بتراجع قيمته 8 دولارات وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3115 جنيهًا بتراجع قيمته 5 جنيهات، وجاء أسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3565.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3554.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3268.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3258 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

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سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3120 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء 3110 جنيهات.

هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2674.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2665.75 جنيه.
هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2080 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء 2073.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1782.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1777.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1337.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1332.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-5-2024 فى البنوك 

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 24960 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء 24880 جنيهًا.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2345$.

بلغ سعر الشراء 2344$.

هبوط وصل إلى 4 نقطة.

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سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

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