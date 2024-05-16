الخميس 16 مايو 2024
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خبير شؤون عربية يوضح أهمية قمة البحرين الـ33 خلال هذا التوقيت

قمة البحرين الـ33
قمة البحرين الـ33

أوضح العزب الطيب الطاهر، خبير الشؤون العربية، أهمية قمة البحرين الـ 33خلال هذا التوقيت، قائلًا:" إن البحرين لأول مرة تستضيف قمة عربية دولية على أراضيها، حيث ترأست القمة العربية الدورية الثالث في 2003في شرم الشيخ بناء على طلب من البحرين، لأنه كان هناك ظروف الغزو الأمريكي للعراق، وكانت تداعياته سلبية على منطقة الخليج. 

 

وأضاف الطاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر قناة المحور، أن هناك اهتمام بحريني واسع لاستضافة هذه القمة رسميًا حكوميًا وشعبيًا.

 

وأوضح أن توقيت انعقاد القمة بالغ وحساس، وهو نتيجة هذه العدوانية التي بدت في أسوء أشكالها سوءًا من قبل الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عندما قاموا ردًا على طوفان الأقصى بحرب إبادة واسعة النطاق في غزة وأكملوها في مختلف المدن ولم يتبق معهم الآن إلا رفح التي اجتاحوها قبل أيام بريًا بشكل محدود، لافتًا إلى أن نتنياهو مصر على توسيع نطاق هذه العملية البرية في رفح رغم كل التحذيرات سواء من مصر أو من الإقليم العربي أو الاتحاد الأوروبي. 

قمة البحرين القمة العربية القضية الفلسطينية الحرب على غزة إسرائيل

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