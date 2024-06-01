مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في محافظات مصر عبر موقع جوجل، وذلك منذ الساعات الأولى من الليل، حيث يرغب الملايين من المسلمين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها مع اقتراب استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات داعين الله عز وجل وغفران الذنوب.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في محافظات مصر

نقدم للقراء مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في محافظات الموافق 24 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-



موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:23 مساء.

موعد الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:33 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:23 مساء.



موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:15 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:22 مساء.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:13 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:37 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:03 مساء.

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