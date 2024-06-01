السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في محافظات مصر عبر موقع جوجل، وذلك منذ الساعات الأولى من الليل، حيث يرغب الملايين من المسلمين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها مع اقتراب استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات داعين الله عز وجل وغفران الذنوب.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في محافظات مصر

نقدم للقراء مواعيد الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في محافظات الموافق 24 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-


موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:23 مساء.

موعد الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:33 مساء.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:23 مساء.

txt

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30 مايو 2024 فى محافظات مصر

txt

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى محافظات مصر


موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:15 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:22 مساء.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:20 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:13 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:37 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:03 مساء.

اقرأ المزيد 

كيفية صلاة الجنازة على الغائب 

مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة الصلاة الصلاة اليوم صلاة الفجر صلاة المغرب موعد الصلاة في القاهرة موعد الصلاة في الاسكندرية موعد الصلاة في الجيزة

مواد متعلقة

"ستاندرد تشارترد" يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 45 جنيهًا بنهاية العام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين ومخيمها

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولي في البحر الميت للاستجابة الإنسانية في غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء