سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 1-6-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 1-6-2024 في مصر، محور اهتمام الملايين من المواطنين وذلك لمدى تأثير العملة الأمريكية على الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج والذي يشهد استقرار نوعي في كافة البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 1-6-2024 في مصر

نعرض للقراء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 1-6-2024 في كافة البنوك المصرية، وذلك مع اقتراب المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولي حيث جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

في البنك المتحد سجل الدولار بنحو 47.30 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.35 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.07 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

الجنيه الأسترليني بنحو 60.03 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.59 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 153.84 جنيه للشراء و154.22 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.85 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.