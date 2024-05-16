عماد الدين حسين: كلمة الرئيس السيسي أوضحت ثوابت الموقف المصري تجاه فلسطين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى عقد مؤتمر دولي، وردت هذه الدعوة في البداية على لسان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اوأشار إليها الأمين العام للجامعة العربية هذه دعوة مقدرة.

وأضاف حسين، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي فكرة تصل بنا إلى إنهاء الصراع وحل الدولتين شيء جيد لكن كل هذا مؤجل إلى أن يتوقف إطلاق النار المهمة الأولى للعرب والفلسطينيين والمجتمع الدولي والولايات المتحدة أن يتوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هناك مجزرة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني تتوقف أولا وبعدها يمكن البحث في كل المسارات الحالية.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة للغاية، وكانت أقوى كلمة قيلت حتى منتصف الجلسات، والكلمة أوضحت ثوابت الموقف المصري بمنع التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية وضرورة إدخال المساعدات وتوقف إطلاق النار حتى يمكن إدخال، والسعي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكد أن الرئيس قال واهم من يتصور أنه يمكن أن تكون القوة المسلحة سبيل لفرض السيطرة، هذا الرسالة واضحة وموجة إلى إسرائيل، موضحًا أن الموقف المصري اليوم تم التعبير عنه بقوة، وكلمة مصر ستصل رسالتها لكل من يهمه الأمر وخصوصًا الولايات المتحدة وإسرائيل.