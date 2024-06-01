السبت 01 يونيو 2024
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عاجل|أسعار لحوم الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2024

الاضاحي - أرشيفية
الاضاحي - أرشيفية

مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام الكثير من المسلمين في مصر بمعرفة أسعار الأضاحي من خرفان وبقر وجاموس، بالإضافة إلى أسعار صكوك الأضاحي، الدستور تقدم لكم دليلًا شاملًا يوضح أسعار الأضاحي 2024 في مصر، مع استعراض لأسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، وأسعار العجول والبقر والجاموس، وأسعار الخرفان، وأخيرًا أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

اللحم البقري البرازيلي: 280 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

اللحم المكعبات البرازيلي الأحمر: 350 جنيهًا للكيلو.

اللحم الهندي المفروم: 250 جنيهًا للكيلو.

اللحم الكندوز: 230 جنيهًا للكيلو.

السجق المستورد: 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي

تتراوح أسعار اللحوم البلدي بين 320 و350 جنيهًا للكيلو، بانخفاضات تصل لـ30 جنيهًا للكيلو، وأسعار اللحوم الكندوز 390 جنيهًا للكيلو، وأسعار كيلو كباب الحلة 350 جنيهًا للكيلو، أما أسعار اللحوم الجملي فتتراوح بين 300- 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار العجول والبقر والجاموس

  1. سعر كيلو البقر الكبير القائم: 175 جنيها.
  2. سعر الجاموس الصغير القائم: 175 جنيها للكيلو.
  3. سعر الجاموس الكبير القائم: 165 جنيها للكيلو.
  4. سعر البقري الصغير القائم: 185 جنيها للكيلو.
  5. أسعار العجول شبة البقر قبل العشر: تتراوح ما بين 35 لـ 40 ألف جنيه.

أسعار لحوم الأضاحي

بلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيها، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين 140 لـ 150 جنيها، وسجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 250 جنيها، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.

أسعار الخرفان 2024

سعر كيلو الخروف البلدي: بين 160 و220 جنيها.

سعر الخروف يتراوح ما بين 6000 لـ 10 آلاف جنيه.

سعر كيلو الخروف البرقي قائم: بين 190 و225 جنيها.

أسعار صكوك الأضاحي 2024

سعر صك الأضحية 2024 البلدي: 8500 جنيه.

سعر صك الأضحية 2024 المستورد: 6000 جنيه.

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