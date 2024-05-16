أبو الغيط: إسرائيل عرضت نفسها لمأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة

قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ القمة العربية الثالثة والثلاثين حدث مهم، موضحًا: "على سبيل النقد والانتقاد يقول كثيرون إن الإدانة لا تكفي، والجديد في عالم اليوم، أن إسرائيل تعرضت وعرضت نفسها إلى مأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة لكل هؤلاء الذين يؤيدونها طوال حياتها".

وأضاف أبو الغيط، ردًا على الإعلامية أمل الحناوي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، في مؤتمر صحفي نقلته القناة على الهواء: "هناك تطور هائل في الشرق الأوسط، ولا يدافع عنها اليوم إلا طرف واحد، وأزعم بمنتهى الهدوء أن هذا وضع استراتيجي كاشف جديد في العلاقات الدولية والسياسة الدولية يتعلق بوضعية إسرائيل في العالم ومسئوليتها الكاملة عن الذي حدث ويحدث وهذا الوضع الذي يشهده العالم".