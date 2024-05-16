أبوالغيط: القضية الفلسطينية سيطرت بالكامل على أعمال القمة وصدر لها بيان خاص

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن القضية الفلسطينية سيطرت بالكامل على أعمال القمة العربية بالبحرين وصدر لها بيان خاص من القادة العرب.

وأضاف أبوالغيط، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في ختام الدورة الـ33 للقمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القادة العرب أكدوا بقمة البحرين ضرورة المضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن القادة العرب أكدوا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.