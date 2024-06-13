الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

سلمى أبو ضيف وزوجها
سلمى أبو ضيف وزوجها

تصدرت النجمة سلمى أبو ضيف، تريند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد نشرها مجموعة من الصور الخاصة بها في قرانها برفقه زوجها رجل الأعمال إدريس عبد العزيز.

واحتفلت سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين، وسرعان ما تفاعل معها رواد السوشيال ميديا عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، لتنهال عليها التعليقات بالتهنئة.

سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها

وكانت سلمى أبو ضيف، قد أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

ونشرت "سلمى" الصور عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت فيها وهي ترتدي خاتم الخطوبة، وتحتضن خطيبها بأحد الشوارع.

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سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها

معلومات عن إدريس عبد العزيز

يحمل إدريس عبد العزيز الجنسية السويسرية وكان شريكا فى شركة BrickVest البريطانية للعقارات، ويتحدث ثلاث لغات مختلفة غير العربية وهم الفرنسية والإنجليزية والأسبانية.

عادة ما يظهر إدريس عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مع طفلة، حيث يعتقد البعض أنها ابنته إلا أن يطلق عليها الابنة الروحية.

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها بطريقتها الخاصة (صور)

 

 

سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها

سلمى أبوضيف

كانت قد حققت الفنانة سلمى أبو ضيف، مؤخرًا العديد من النجاحات منها دورها فى أحداث مسلسل "بين السطور" الذي شاركت فى بطولته أمام النجمة صبا مبارك، وهو مكون من 30 حلقة، وحقق نجاحًا كبيرًا وهو مأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

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