التحقيق مع متهم بالتعدي على سيدة بالسب أثناء استقلالها سيارة

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بالتعدي على سيدة بالسب أثناء استقلالها سيارة "ميكروباص" بالبساتين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما ناقشت النيابة المتهم حول ما حدث منه أثناء استقلاله السيارة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تعرض إحدى السيدات للاعتداء عليها بالسب أثناء استقلالها سيارة أجرة «ميكروباص» من أحد الأشخاص.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من سيدة بأنها حال استقلالها سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص «مسن»؛ لقيامه بالإمساك بالمقعد الخاص بها بسبب كبر سنه ولدى طلبها منه عدم وضع يده على المقعد قام أحد مستقلي الميكروباص بالتعدي عليها بالسب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور، مقيم بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المذكورة بالتعدي عليه وعلى مستقلي الميكروباص بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.