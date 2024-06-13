عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على منح الضوء الأخضر لإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بالموافقة على رحيل أي لاعب أجنبي في حالة وجود عرض مناسب من الناحية المالية، باستثناء الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق، الذي يعامل معاملة اللاعب المحلي، مع توفير البديل المناسب.

وكشف مصدر بالأهلي، أن كولر أخطر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رغبته في تغيير "الكواليتي والجودة" بالنسبة للاعبين الأجانب من خلال التعاقد مع مستويات أعلى استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا صيف العام المقبل.

أضاف المصدر لـ"الدستور"، أن كولر أبلغ لجنة التخطيط بأنه يتطلع للتعاقد مع لاعبين أجانب يتفوقون على مستوى اللاعبين الموجودين حاليًا بالفريق، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللاعبين الأجانب، خاصة أنه يرغب في تحقيق نتائج أفضل في مونديال الأندية القادمة.

وتابع، أن المدرب طلب على هامش جلسته مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ضم 5 لاعبين في مراكز خط الهجوم والجناح ومدافعين وظهير أيسر، بالإضافة إلى ترشيحه ضم لاعب يجيد اللعب في مركزي صانع ألعاب في الصيف الجاري.

كولر يطلب رحيل 7 لاعبين من الأهلي

قال أيضا إن المدير الفني للأهلي طلب رحيل 7 لاعبين على الأقل لا يرغب في استمرارهم، على أن ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي للحكم النهائي على مستواهم الفني، خاصة أن بعضهم قد يحصل على فرصة ويشارك أساسيًا فى ظل تبقى 19 مباراة للأهلي في مسابقة الدوري، كما طرح أكثر من حل لأزمة إصابة وسام أبوعلي، خصوصا مشاركة الفريق في هذا التوقيت محليا، في ظل عدم وجود مهاجمين وطرح أكثر من حل الاحتواء أزمة المهاجم الشهرين القادمين وطلب مد عقد أنتوني موديست لمدة شهرين حتي نهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلى أن كولر فاجأ اللجنة ولم يتمسك باستمرار أي لاعب محترف في صفوف الأهلي، وطلب أن تكون الموافقة على أي تعاقد لمحترف جديد وفق معايير مشتركة بينه وبين النادي ولجنة التخطيط.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء غدًا الجمعة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.