الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شوبير" يفجرها: الشطب كان فى انتظار "كهربا" (فيديو)

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة مدوية، تتعلق بشأن العقوبة الأصلية التي وقعت على محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول.

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن عقوبة كهربا الأصلية (فيديو)

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس: "محمد الشيبي لا يحق له الطعن على قرار إيقافه لو كان أكثر من 6 مباريات، لكن لآن الإيقاف 6 مباريات فهذا اختصاص اتحاد الكرة".

وأضاف: "اللجنة قبلت الطعن كإجراء شكلي، وضربوا مثالًا بموضوع كهربا، عندما تعرض للإيقاف 12 مباراة وتقدم باستئناف، تم وقف القرار ثم تقليل العقوبة لـ6 مباريات".

وواصل شوبير: "في خبر لو كان حدث كان سيكون الأغرب في العالم، لجنة الانضباط قرارها الأساسي في عقوبة كهربا، كان الشطب، فهم أخذوا توصية بشطب اللاعب".

وأردف: "هذا القرار عمل مصيبة داخل جدران الجبلاية، «شطب إيه إللي إنت جاي تقول عليه»، ده مفيش حاجة كده في الكرة".

واختتم قائلًا: "عقب العدول عن قرار الشطب، كان الإيقاف 12 مباراة، هو قرار لجنة الانضباط، إلا أنه تم تخفيف هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف لـ6 مباريات بدلًا من 12".

وكان نادي الزمالك قد قرر تقديم شكوى للجنة الانضباط بالجبلاية العام الماضي ضد كهربا، بسبب قيام اللاعب بالاحتفال مع جماهير الأهلي، عقب فوز فريقهم على منافسه اللدود الزمالك، بثلاثية نظيفة، في مباراة الدور الأول بين الفريقين، بمسابقة دوري نايل نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وشهدت المباراة التي أقيمت يوم 21 يناير من العام الماضي، تألقًا كبيرًا لكهربا، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين لزميله آنذاك محمد شريف، مهاجم المارد الأحمر السابق والخليج السعودي الحالي.

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