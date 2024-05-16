الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية": نتنياهو تخطى كل الخطوط الحمراء فى غزة

وفد جنوب إفريقيا
وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

قال وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخطى كل الحواجز والخطوط الحمراء في قطاع غزة.

وأضاف وفد جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في رفح الفلسطينية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات المحكمة وانتهكت المواثيق الأممية، مشيرًا إلى أن رفح الفلسطينية هي آخر مكان لجأ إليه الفلسطينيون ودونها لن تعود الحياة إلى غزة.

وأكد وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، المقابر الجماعية في مستشفيات غزة دليل واضح على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولية نتنياهو الخطوط الحمراء قطاع غزة رفح المقابر الجماعية جرائم الإبادة

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